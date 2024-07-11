Спорт нового времени. В России возрождаются спортивные агитбригады

Зачем они нужны и почему это важно?

Не зря говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Агитбригады, как известно, были детищем советской эпохи — они занимались пропагандой и просвещением в области культуры, образования и экологии. Но сегодня даже самые продвинутые пиарщики признают: советские идеологи были талантливыми технологами по части продвижения своих идей в массы. И многие их наработки сегодня можно использовать с отличным эффектом.

Взять, например, спортсменов — как юных, так и знаменитых, которые неизменно входили в состав агитбригад. Они всегда были «лицом страны» и создавали имидж государства. Меняются времена, но роль спорта остается прежней — он привлекает внимание, а его представители вносят большой вклад в формирование общественного мнения. Только с появлением новых технологий «быть на виду» и создавать информационный фон стало намного проще. А это требует большой ответственности: когда ты становишься примером, у тебя должна быть активная гражданская позиция. Поэтому одна из важных задач на сегодняшний день — сформировать правильную систему ценностей у юных спортсменов, которые в будущем будут представлять страну и формировать ее имидж.

Формат агитбригад, когда в простой, доступной форме, красиво и зрелищно пропагандируются здоровый образ жизни и активная гражданская позиция, сегодня как никогда имеет право на активную жизнь. Чтобы заинтересовать спортом, о нем надо легко и интересно рассказать. И показать. Площадкой для этого стал первый всероссийский фестиваль агитбригад «Герои спорта – герои страны», организованный Минспортом России. Он прошел в Москве в конце июня.

На фестивале молодежь узнала, как новые технологии помогают продвигать спорт и популяризировать активный образ жизни. Дети учились разрабатывать проекты, которые смогут реализовать сами. Также были занятия по продвижению проектов в соцсетях.

Участие в фестивале приняли юные спортсмены из 19 регионов — самые активные молодые жители своих городов. Они встретились с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, рассказали о том, что их интересует и волнует больше всего и поделились идеями, как можно сделать спорт интересным.

«Именно таким должен быть спортсмен России — положительным примером для других ребят, лидером, ведущим за собой!» — отметил министр.

Кстати, сейчас на федеральном уровне готовится к запуску Всероссийский конкурс «Займись спортом!» на лучший спортивный проект, реализованный детьми. С его помощью ребята получат навыки организаторов спортивной жизни по месту жительства — во дворах, парках и на спортивных площадках.

Ну а дальше дело за регионами. Активное развитие формата спортивной агитбригады на местном уровне и участие в федеральных конкурсах послужит достижению главного результата — к 2030 году 70 процентов населения будет вовлечено в занятия физической культурой и спортом.

Фото предоставлено организаторами фестиваля