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Спектаклем «Дуэль» завершился Международный театральный фестиваль в Таганроге

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22 сентября в Таганроге завершился Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». В восьмой, финальный день фестиваля на сцене Чеховского театра показывали спектакль «Дуэль» по одноименной повести А.П. Чехова.

Культура

Постановку привезли в наш город гости из Севастополя – актеры Драматического театра Черноморского флота РФ им. Б. Лавренева, уже знакомые таганрогскому зрителю по прошлому фестивалю. Игра актеров держала зрителей в напряжении на протяжении всего спектакля.

Напомним, что Международный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова» стартовал 15 сентября. Гостями нашего города стали коллективы из Москвы, Рязани, Севастополя, Казани, Мичуринска, Омска и Костаная. Зрителям были представлены спектакли по классическим произведениям А.П. Чехова, А.Н Островского, В. Розова, Л.Н. Толстого.

«Эта неделя была насыщена интересными постановками, встречами. Уверен, что гости фестиваля увезут самые теплые воспоминания о нашем городе и благодарных зрителях. Не забудут и выступления на сцене таганрогского театра, который по праву можно назвать сокровищем города. Благодарю творческие коллективы, которые в этом году приняли участие в фестивале. Таганрог не прощается, а говорит вам до свидания! До новых встреч на родине Чехова!», — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Фестиваль завершился, а 198-й театральный сезон в Таганроге открыт. А значит, впереди нас ждет много интересного.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге подвели итоги виртуального фотоконкурса «#Явмузее».

Фото t.me/Fateev

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культура новости Таганрог театральный фестиваль
Таганрогская правда
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