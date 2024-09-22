В Таганроге церемония награждения победителей и призеров фотоконкурса «#Явмузее» прошла в двусветном зале Дворца Алфераки.

Конкурс проходил во второй раз в виртуальном пространстве – на публичной странице Историко-краеведческого музея (Дворец Н.Д. Алфераки) в социальной сети «Вконтакте». В течение семи месяцев, с 1 февраля по 1 сентября этого года, все желающие присылали свои фотографии.

На суд жюри были представлены 30 лучших работ участников из разных городов – Таганрога, Ростова, Воронежа, Ейска, Кирова, Белой Калитвы, Краснодара, Тольятти. Они запечатлели себя на выставках «Пётр I и его эпоха» и «Александр I и Таганрог», «Путешествие в Азию» и «Живая история». Восхищение интерьером Дворца Алфераки читается на лицах всех, кто сфотографировался на хорах и ступенях парадной лестницы, в прекрасном двусветном зале.

Свои фотографии участники конкурса сопроводили авторским текстом о музее и его деятельности. Алина Грушаник оказалась под большим впечатлением, побывав на публичной лекции: «Алла Цымбал увлекательно рассказывала о непростой жизни Петра I и его характере, о реформах и делах. Время пролетело незаметно!».

Игорь Подройкин назвал музей «отличным местом для семейного отдыха», а 11-летний Максим Акимов «хочет возвращаться вновь и расширять свой кругозор».

Светлана Вахнина прочувствовала в музее дух прошлого: «Возможно, когда-то давно на балконе стояла жена Николая Дмитриевича Алфераки Любовь Кузьминична и наблюдала за тем, как веселятся дети или гости кружатся в головокружительном вальсе, а к ней бесшумно подходил её супруг, нежно обнимал за плечи и любовался праздником вместе с ней».

Кировчанке Анне Климовой пришлась по вкусу «Живая история»: «Это очень хорошая идея выставки: портрет города через портреты его людей! Желаю коллективу музея создать такую историко-краеведческую экспозицию, чтобы ей также не было равных на юге России!».

Приятны слова жительницы Белой Калитвы Людмилы Рубашкиной, которая называет себя «фанаткой Таганрога»: «Я в восхищении. Завидую вам, дорогие таганрожцы! Поздравляю и радуюсь за город. Спасибо за чудесные впечатления!».

Качество и оригинальность фоторабот оценивал Сергей Плишенко, текстов – корреспондент «Таганрогской правды» Владимир Прозоровский. Владимир Евгеньевич выразил надежду на то, что фотоконкурс «#Явмузее» станет доброй традицией для Историко-краеведческого музея.

Члены жюри были единодушны в выборе победителей. В номинации «#Явмузее» I место присудили Наталье Глушковой за фотоработу «Впервые во дворце Н.Д. Алфераки», II место – Екатерине Петренко за «Золотой замок», III место – Светлане Вахниной «Сквозь времена и эпохи».

В Год семьи появилась и номинация «Семья в музее». В этой номинации I место было присуждено фотоработе Игоря Подройкина «Перипетии истории», II место – Дмитрию Винакову и его фотографии «Культурное просвещение четы Винаковых», III место – Максиму Акимову и его «Неподдельному интересу».

В Интернет-голосовании, набрав наибольшее число «лайков», победила фоторабота Оксаны Пурахиной «Музыка в музее – это восхитительное объединение искусств».

Победители и призеры конкурса были приглашены в полюбившийся им Дворец Алфераки и там, в двухсветном зале, награждены грамотами и призами, среди которых были альбомы-каталоги «Пётр I и его эпоха» и «Великая Фаина» и приглашения на одно бесплатное посещение историко-музыкального вечера.

Прекрасным музыкальным подарком для лауреатов стало исполнение Первой и Третьей сонаты Иоганнеса Брамса талантливейшими музыкантами, лауреатами международных конкурсов Рустамом Мурадовым (фортепиано) и Александром Лапичем (скрипка).

Ника КИРПОВСКАЯ, научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника, куратор фотоконкурса «#Явмузее».