Спецоперация: как происходит ремонт орудий непосредственно на огневых позициях

«Таганрогская правда» уже знакомила читателей с военнослужащими отдельного ремонтно-восстановительного батальона, которые занимаются техническим обслуживанием ракетно-артиллерийского вооружения в зоне СВО. Во время очередной гуманитраной поездки ребята предложили посмотреть, как происходит ремонт орудий непосредственно на огневых позициях.

Приехали мы в батальон, как водится, не с пустыми руками. Привезли инструменты, крепеж, а также письма и посылки, написанные и собранные учениками 4-го «Б» класса Мариинской гимназии. А еще – востребованные прохладительные напитки, выпечку от группы «Творим добро для СВОих», разные вкусности. Всё привезенное, кроме инструментов и крепежа, поделили по-братски: часть ремонтникам, часть – артиллеристам на позициях.

Но вернемся к ремонту орудий. Предложение увидеть, как он происходит, конечно же, из тех, от которых невозможно отказаться. После нашего с Василием Корольчуком согласия нам подобрали два бронежилета и две каски. «Броники» настоятельно попросили надеть сразу. Сами бойцы взяли оружие, тоже облачились в бронежилеты. Необходимые инструменты находятся в машине постоянно.

Дорога оказалась не столь близкой, поэтому нам рассказали о многих нюансах и особенностях ремонта в полевых условиях. Ранее действовали наставления, которыми рекомендовалось неисправные образцы эвакуировать на сборный пункт поврежденных машин и там уже проводить работы. Только в реалиях современных боевых действий, при фактически массовом использовании дронов противником неисправные орудия, минометы, РСЗО могут уничтожить во время эвакуации. Так что выездная бригада – сегодня лучший способ ремонта. И огневые позиции не демаскирует, и потерь можно избежать, и сборный пункт с неисправной техникой (по ней, кстати, тоже прилетает) сложно обнаружить.

Бронежилеты и каски в таких поездках, между прочим, не антураж, а необходимость. Одну специализированную машину с помощью FPV-дрона противник уже уничтожил, теперь гоняются за второй. Той самой, на которой мы едем. Так, за разговорами, подъехали к укрытию, где стояла замаскированная 122-мм пушка. Начальник орудийного расчета более подробно рассказал старшему бригады о неисправностях. Тот отдал команду выгрузить инструмент и приступить к работе.

Приятно было наблюдать, как уверенно действуют все члены ремонтной бригады. Без суеты, но быстро и сноровисто. С уважением на них поглядывали и сами артиллеристы. Между тем неисправный домкрат был снят, разобран, повреждение обнаружено, приступили к его устранению.

Обратил внимание, что артиллеристы в разговоре друг с другом уважительно называют ремонтную бригаду «заводчиками». Так во время моей службы именовали представителей заводов-изготовителей, приезжавших в войска для устранения серьезных дефектов. Считалось, что они специалисты высшего класса, до тонкостей знают устройство образцов вооружения.

Наконец с ремонтом орудийного домкрата было покончено и приступили к проверке противооткатных устройств. Начальник расчета рассказал, что во время последней стрельбы замечена увеличенная длина отката ствола. Эта неисправность проблем не вызвала. Довели до нормы давление воздуха и добавили противооткатную жидкость. Но после таких манипуляций реальную длину отката ствола нужно было проверить выстрелом.

Вышли на связь со старшим артиллерийским начальником, объяснили ситуацию и запросили разрешение на стрельбу. Старший разрешение дал. Было интересно, куда будут стрелять. Всё оказалось просто. У каждого орудия уже есть заранее обозначенные цели. Ежедневно по ним не стреляют, поскольку противника в траншеях и блиндажах может не быть, а находится он в замаскированном укрытии. Но как только разведка замечает движение, немедленно открывается огонь на поражение.

Пушку навели согласно рассчитанным установкам для стрельбы. Сначала зарядили снаряд, потом гильзу с пороховым зарядом, после чего клин затвора закрылся. Отошли на безопасное расстояние. После команды «Огонь!» номер расчета дернул за спусковой шнур. Раздался выстрел. Пороховые газы, вырвавшиеся из дульного тормоза, взметнули перед орудием облако пыли. Дымящаяся и еще горячая стреляная гильза вылетела на землю. Наблюдатель сообщил на позицию, что осколочно-фугасный снаряд разорвался в лесополосе, где оборудован «опорник» ВСУ. Проверили положение указателя длины отката ствола – всё оказалось в норме.

Приготовили оружие, стали наблюдать за небом, ожидая «ответку». К счастью, не прилетело. Решили, что опасность миновала, и выдвинулись в обратном направлении. По дороге от старшего начальника получили распоряжение о необходимости «разобраться» еще с одним орудием на другой позиции. К сожалению, нам пора было уезжать, чтобы успеть на очередную встречу. Нас подвезли к домику, в котором живут «заводчики», объяснили, как удобнее выбраться на шоссе, а сами поехали дальше. Ребятам предстояло вернуть к жизни очередную гаубицу, чтобы обеспечить огневое превосходство над врагом.

Евгений БУТЫЛИН, фото Василия Корольчука