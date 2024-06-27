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Специалисты выясняют причину взрыва в хуторе Ростовской области

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В Ростовской области выясняют причины взрыва в одном из хуторов Матвеево-Курганского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Сообщение о взрыве в хуторе Иваново-Ясиновка поступило от местных жителей 26 июня. По их словам, от громкого хлопка вылетели стекла в некоторых домах. Во время происшествия никто не пострадал.

«По данным экстренных служб инцидентов с БПЛА 26 июня в Ростовской области зафиксировано не было. Но в ЕДДС поступило сообщение о произошедшем в хуторе Иваново-Ясиновка несколько дней назад взрыве. После поступившего сообщения на место выехали специалисты, которые определяют причину случившегося»,-  пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Семикаракорске от взрыва баллона с газом загорелся дом.

Иллюстрация скрин видио ГУ МЧС ( из архива)

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Таганрогская правда
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