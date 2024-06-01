Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, какими работами надо заниматься в саду и огороде в июне

Именно июнь определяет качество урожая, а также его долговечность в зимний период. В этот период необходимо провести основные работы в саду, огороде и цветнике для успешного развития растений и получения хороших результатов.

Специалисты отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области рассказали, каким аспектам необходимо уделить особое внимание.

Работы в саду

Подкормка деревьев. Подкормка растений минеральными удобрениями поможет компенсировать недостаток питательных веществ в почве и обеспечить рост и развитие культур. Кроме того, подкормка повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Опрыскивание от вредителей. Весеннее опрыскивание уже перестает действовать на вредителей, поэтому рекомендуется повторить промывку сада. Регулярно осматривайте растения и при необходимости обработайте их специальными средствами.

Обрезка деревьев. Рекомендуется удалить поросль с деревьев, оставляя только ветки для формирования кроны.

Сохранение молодых побегов. Следует прищипнуть молодые побеги для остановки роста и улучшения формы кроны, а также повышения зимостойкости растений.

Регулярный полив. Теплые и сухие дни требуют регулярного обильного полива всех растений в саду.

Работы в огороде

Главные огородные работы на даче в июне: прополка, полив, подкормки и защита растений от возвратных заморозков. Остальное – завершение посевной, начатой в мае.

Специалисты рекомендуют при любом подозрении на резкое снижение температуры накрыть посадки, хотя бы соломой, компостом и сухой травой (обязательно после полива).

Подкормка культур. В июне овощи подкармливают для правильного формирования плодов и повышения устойчивости к жаре, холоду, засухе или затяжным дождям:

томаты – во время цветения, калийно-фосфорным удобрением;

перцы – во время цветения, комплексным минеральным удобрением и раствором коровяка (0,5 литра на 10 литров воды);

картофель – в период цветения, внекорневым способом раствором суперфосфата (10 г на 5 л воды), настаивать 2-3 дня, литр на 10 кв.м;

капусте в июне следует дать комплексное минеральное удобрение;

лук подкормить суперфосфатом и калием;

морковь – раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Специалисты Россельхозцентра напоминают, что удобрения нужно вносить только после дождя или обильного полива.

Полив грядок. Поливать огород надо правильно, учитывая биологические особенности растений. Например, томаты необходимо поливать умеренно и не допускать дождевания, в то время как огурцам важна высокая влажность воздуха и обильный полив.

Прополка от сорняков. Удалять новые ростки нужно регулярно, по мере их появления, лучше после дождя или полива. В борьбе с сорняками очень эффективно мульчирование: если на огороде почти нет незакрытой земли, то и сорняков почти нет.

Проведя все необходимые работы в начале июня, вы создадите благоприятные условия для роста и развития вашего сада и огорода, а также обеспечите себе хороший урожай.

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