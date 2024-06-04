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Спасатели Таганрога провели акцию на Приморском пляже

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В Таганроге на территории пляжа «Приморский» городские спасатели провели акцию, во время которой рассказали о правилах безопасности на водных объектах во время купального сезона.

#Безопасность

Организаторами мероприятия выступили спасатели МКУ «Управление защиты от ЧС», сотрудники Таганрогской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», «Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ» и Таганрогского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РО.

Участниками акции стали студенты и преподаватели Таганрогского механического колледжа, таганрожцы и гости города. Спасатели рассказали им о правилах безопасности на воде. А также о том, как применять спасательное и водолазное снаряжение. И конечно же научили оказывать первую помощь пострадавшим.

Ранее мы рассказали, что в акватории Таганрогского залива спасли туристов из Санкт-Петербурга.

Фото ВК МКУ «Управление защиты от ЧС»

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безопасность купальный сезон новости Таганрог
Таганрогская правда
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