Спасатели Таганрога провели акцию на Приморском пляже

В Таганроге на территории пляжа «Приморский» городские спасатели провели акцию, во время которой рассказали о правилах безопасности на водных объектах во время купального сезона.

Организаторами мероприятия выступили спасатели МКУ «Управление защиты от ЧС», сотрудники Таганрогской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», «Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ» и Таганрогского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РО.

Участниками акции стали студенты и преподаватели Таганрогского механического колледжа, таганрожцы и гости города. Спасатели рассказали им о правилах безопасности на воде. А также о том, как применять спасательное и водолазное снаряжение. И конечно же научили оказывать первую помощь пострадавшим.

Ранее мы рассказали, что в акватории Таганрогского залива спасли туристов из Санкт-Петербурга.

Фото ВК МКУ «Управление защиты от ЧС»