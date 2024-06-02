Сегодня, 2 июня, в акватории Таганрогского залива спасатели пришли на помощь туристам, которых унесло далеко от берега на сап-борде, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Молодая пара из Санкт-Петербурга отдыхала на базе, расположенной на берегу Таганрогского залива. Несмотря на усиливающийся ветер, молодые люди решили отправиться на морскую прогулку на сапе. Вскоре их стало уносить все дальше от берега. Спустя два часа, когда бороться со стихией уже не осталось сил, они позвонили в спасательную службу.

Инспекторы ГИМС МЧС России поспешили на помощь туристам и нашли их в трех километрах от берега. Ребят взяли на борт патрульного катера и доставили на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области