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Современные массажные кресла получила Детская больница Таганрога

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Отделение медицинской реабилитации детской городской больницы Таганрога получило дорогостоящие современные медицинские массажные кресла. Об этом сообщили в Минздраве Ростовской области.

Город

Оборудование было получено в рамках программы «Развитие здравоохранения». По словам главного врача Сергея Тимофеева, новые кресла в комплексе с реабилитационным лечением помогут эффективно восстановить детский организм.

Напомним, отделение медицинской реабилитации детей рассчитано на 60 коек, 30 из которых дневного пребывания. В структуре отделения медицинской реабилитации есть педиатрический, гастроэнтерологический, ортопедический, неврологический профили. Здесь проходят реабилитацию дети из Таганрога, Неклиновского, Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов.

Ранее мы рассказали, что в отделении эндоскопии Детской городской больницы теперь есть новейший видеоэндоскопический комплекс.

Фото minzdrav.donland.ru

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Таганрогская правда
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