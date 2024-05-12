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Советы специалиста: как правильно ухаживать за сиренью

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В середине мая на улицах и во дворах Таганрога уже практически отцвела сирень, которая каждую весну радует нас своей красотой и ароматом. И сейчас это растение требует особого ухода для того, чтобы и на следующий год на нем было много прекрасных соцветий.

Новости Таганрога

Об особенностях выращивания сирени рассказал агроном Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов. По его словам, хотя это растение и неприхотливо, оно все же требует определенного ухода. После того как сирень отцвела, важно обрезать ее цветоносы. Следует знать, что каждая верхняя почка на кусте — это соцветие, которое весной будет цветущей кистью, у него две почки.

В начальный период, при выращивании сирени, она требует полива. Также есть возможность получить пышный букет, сделав прищепку в июне, тогда не только на верхней почке будет соцветие.

Удобрять сирень необходимо, как и все остальное, но на небольшом расстоянии от корня. В 50-100 см от корня выкопать ямку и прямо туда выложить удобрение.

Кроме того, чтобы сирень ежегодно радовала вас своим цветением и формировала сильные цветоносы, важно не допускать зарастания порослями.

Когда сирень отцветает, она тратит силы на новое образование семян, поэтому заморозки могут испортить образование красивого куста. Самая неприхотливая сирень – Казачья. Селекционеры даже взяли эту сирень за основу, чтобы создать сорт «Синенький скромный платочек».

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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