Советник губернатора Ростовской области Виктория Абрамченко стала вице-спикером Госдумы

Об этом стало известно в ходе первого пленарного заседания российского парламента осенней сессии.

Кандидатуру Абрамченко на должность вице-спикера Государственной Думы РФ накануне выдвинула «Единая Россия». За Викторию Абрамченко отдан 421 голос парламентариев, один из депутатов проголосовал против.

«Я благодарю всех избирателей за то, что поверили, за то, что отдали свои голоса. Борьба была конкурентная, для меня это новый серьезный опыт, вызов и возможность продолжить служение нашей стране. Хочу сказать, что, безусловно, буду работать… в тесной связке не только с коллегами из Думы, но и правительства», — отметила Абрамченко по итогам голосования.

Напомним, в Государственной Думе РФ VIII созыва Виктория Абрамченко представляет Ростовскую область. 8 сентября 2024 года она одержала победу на довыборах в ГД по Южному одномандатному избирательному округу № 152, куда входят Новочеркасск, Аксайский район, Ворошиловский и Первомайский районы Ростова-на-Дону, набрав 75,73% голосов.

Отметим, что с 2020 по 2024 годы Виктория Абрамченко занимала должность заместителя председателя Правительства РФ. Курировала сельское и лесное хозяйство, АПК, сферы рыболовства, биотехнологий, охраны окружающей среды и ряд других.

После ухода из Кабмина заняла должность советника губернатора Ростовской области.

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