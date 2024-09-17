Главная » Власть

Советник губернатора Ростовской области Виктория Абрамченко стала вице-спикером Госдумы

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Об этом стало известно в ходе первого пленарного заседания российского парламента осенней сессии.

Власть

Кандидатуру Абрамченко на должность вице-спикера Государственной Думы РФ накануне выдвинула «Единая Россия». За Викторию Абрамченко отдан 421 голос парламентариев, один из депутатов проголосовал против.

«Я благодарю всех избирателей за то, что поверили, за то, что отдали свои голоса. Борьба была конкурентная, для меня это новый серьезный опыт, вызов и возможность продолжить служение нашей стране. Хочу сказать, что, безусловно, буду работать… в тесной связке не только с коллегами из Думы, но и правительства», — отметила Абрамченко по итогам голосования.

Напомним, в Государственной Думе РФ VIII созыва Виктория Абрамченко представляет Ростовскую область. 8 сентября 2024 года она одержала победу на довыборах в ГД по Южному одномандатному избирательному округу № 152, куда входят Новочеркасск, Аксайский район, Ворошиловский и Первомайский районы Ростова-на-Дону, набрав 75,73% голосов.

Отметим, что с 2020 по 2024 годы Виктория Абрамченко занимала должность заместителя председателя Правительства РФ. Курировала сельское и лесное хозяйство, АПК, сферы рыболовства, биотехнологий, охраны окружающей среды и ряд других.

После ухода из Кабмина заняла должность советника губернатора Ростовской области.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выборы депутатов выборы-2024 Госдума политика
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru