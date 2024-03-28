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Совет специалиста: как проводить весеннюю обработку в саду

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В марте у дачников начинаются подготовительные работы на садовых участках, которые крайне важны для всего последующего сезона. Какими препаратами нужно обрабатывать сад весной рассказал агроном Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

Новости Таганрога

На плодовых культурах до распускания почек эффективна обработка против калифорнийской щитовки и ложнощитовок препаратом №30 (0,5-1 л\10 л воды). Механизм действия всех препаратов от щитовки заключается в том, что кора растений вместе с вредителями покрывается тонким слоем минерального масла и вредитель задыхается, потому что дыхальца расположены по всему телу. Поэтому вместо препарата № 30 можно применять самоё дешёвое дизтопливо, смешанное с обычной глиной из расчёта 300 граммов на 10 литров воды.

Препарат начинают готовить с глины, необходимое количество которой заливают 4 частями тёплой воды, тщательно перемешивают, а на следующий день процеживают, чтобы отделить мусор, который будет забивать распылитель в опрыскивателе. Далее на 0,5 л глиняной суспензии необходимо добавить 0,5 -1 л солярки, 300 мл самого дешевого жидкого мыла без отбеливателя, 300 г железного или медного купороса. Всё это тщательно перемешать до полного растворения и смешивания. Затем добавить 9 литров тёплой воды и снова перемешать.

Деревья должны быть обильно опрысканы, только тогда будет эффект. Такой раствор уничтожит заразное начало болезней, мхов, лишайников и многих вредителей, в том числе и калифорнийской щитовки. Кстати, таким раствором можно обрабатывать стволы деревьев и скелетные ветви вплоть до начала цветения, опрыскивателем или путём побелки. Самое главное, чтобы этот раствор не попал на листья.

Щитовки и ложнощитовки, в большинстве случаев размножаются на многолетней древесине, поэтому дополнительная обработка уничтожит не погибших после первой обработки насекомых. В начале распускания почек (фаза зелёного конуса) необходима обработка против мучнистой росы препаратом «Топаз» (4 мл\10 л. воды) или «Скор» (2 мл\10 л воды). Желательно добавить в него любой разрешённый препарат от казарок, букарок и прочих цветоедов, тлей и клещей.

Из личного опыта хочу сказать, что если в данный период не уничтожить заразное начало мучнистой росы, то в следующие фазы данного сезона сделать это будет практически невозможно. Зачаточные листья и стебли уже будут заражены конидиями этой болезни, — подчеркнул Владимир Косов.

По его словам, виноградные лозы после их открытия, но до начала распускания почек, нужно обильно обработать 1% раствором железного купороса, этим будет уничтожено заразное начало многих болезней и вредителей винограда.

Препараты на основе гуматов до фазы окончания цветения любых культур применять нежелательно, поскольку в этот период будет улучшаться только питание грибной инфекции древесины.

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Таганрогская правда
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