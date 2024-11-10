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Сотрудники правопорядка Таганрога принимают поздравления с профессиональным праздником

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10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В 2024 году правоохранительной службе исполняется 107 лет.

#Дата

Накануне профессионального праздника личный состав и ветеранов отдела внутренних дел поздравила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Ваша работа — это проявление мужества, стойкости и преданности делу. Мы высоко ценим вашу нелёгкую, часто связанную с риском, службу. В динамично меняющемся мире серьёзно возрастают требования к личному составу МВД. Вы незамедлительно реагируете на все вызовы и угрозы», — обратилась к сотрудникам органов внутренних дел глава города.

Светлана Камбулова особо отметила полицейских Таганрога, которые выполняют возложенные задачи в зоне специальной военной операции и встречают профессиональный праздник на боевом посту.

«Спасибо за ваш профессионализм и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Желаю сотрудникам органов правопорядка крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, успешной службы на благо родного города и всех таганрожцев!», — подчеркнула глава города Таганрога.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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новости полиция праздник Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда
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