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Сотрудники «Красного котельщика» получили годовую премию

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) порадовал своих сотрудников выдачей годовой премии.

#Промышленность

Ее размер определялся на основе личных достижений каждого работника и финансовых показателей предприятия. Вознаграждение за 2023 год выплачено ранее обычного – в марте вместо апреля – и превысило ожидаемые суммы.

Так руководство «Красного котельщика» не только выразило благодарность коллективу за эффективную работу и верность предприятию, чье развитие невозможно без участия каждого котлостроителя, но и в очередной раз подтвердило статус ТКЗ, как социально-ориентированного работодателя. Завод занимает лидирующие позиции среди российских работодателей, в том числе являясь лучшим среди предприятий Ростовской области по версии HeadHunter.

Одной из ключевых целей для «Красного котельщика» является обеспечение социальной защиты и уверенности сотрудников и их семей в завтрашнем дне. В рамках этой задачи ежегодно повышается заработная плата, предоставляются разнообразные премии и бонусы.

Помимо этого, компания реализует различные программы поддержки, например, предлагает льготные путевки, новогодние подарки для детей сотрудников, частичное возмещение затрат на детские сады и аренду жилья. С 1 апреля стартует новая инициатива – программа благополучия сотрудников «Больше, чем работа», в рамках которой планируется компенсация процентов по ипотеке и предоставление добровольного медицинского страхования для всех работников.

Для тех, кто желает присоединиться к талантливой и дружной команде «Красного котельщика», на официальном сайте предприятия tkz.su размещены актуальные вакансии. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (8634) 31-35-33.

Фото предоставлено ТКЗ «Красный котельщик»

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Красный котельщик новости Таганрог
Таганрогская правда
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