Сотрудники банка приняли участие в экоакции по уборке прибрежной зоны Таганрогского залива

Было собрано несколько мешков случайного мусора, оставленного недобросовестными отдыхающими.

В начале июля на побережье Таганрогского залива состоялась экологическая акция «Вода России», направленная на очистку водоемов и прибрежных зон. Организатором мероприятия выступил отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога.

В акции приняли участие сотрудники таганрогского отделения банка ВТБ. Участники убрали случайный мусор с прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны залива на участке от Центрального пляжа до 3-го Щемиловского переулка.

Администрация Таганрога напоминает жителям и гостям города, что пластиковые бутылки, пакеты и прочие отходы, оставленные на побережье, не только портят внешний вид популярного места отдыха, но и наносят серьезный ущерб экологии. Каждый может внести свой вклад в сохранение природы.

Фото: администрация Таганрога.