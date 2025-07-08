Сошлись две беды: Слюсарь раскритиковал перекрытие под Ростовом «самой безопасной дороги в России»

Интернет взорвало видео из Ростовской области, где автолюбитель заснял участок дороги в Аксайском районе, на которой установлено более 20 пешеходных переходов и 9 «лежачих полицейских».

Дорогу стали называть «самой безопасной в России». Когда ролик получил огласку и разлетелся по соцсетям, власти поселка Рассвет перекрыли её бетонными блоками.

Это решение 8 июля в ходе оперативного совещания прокомментировал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По дороге в Рассвет — мы все стали звездами интернета, вся область. Мне только ленивый не переслал видео. Это тот редкий случай, когда в одном месте две российские беды сплелись в самом причудливом симбиозе», — отметил Слюсарь.

Интересно то, что несмотря на кажущийся абсурд пешеходные переходы и искусственные неровности установлены по проекту и соответствуют ПДД.

В Минстрое Ростовской области пояснили, что дорога появилась в посёлке Рассвет в 2024 году. Здесь на территории в 75 га выделены земельные участки для многодетных семей, будут построены школа, детский сад и другие соцобъекты. Дорога связывает посёлок и Северный обход Ростова, строилась в соответствии с проектом, прошедшим госэкспертизу.

«Если все правильно сделано в соответствии с нормативами, зачем на следующий день дорогу перекрыли? Почему сразу же не объяснить людям ситуацию? Рассказать, что здесь будет поселок, 455 домов, дети, большое количество перекрестков, все это должно быть соответственно оборудовано. Ничего «умнее» не придумали, чем перекрыть дорогу блоками!» — возмутился Юрий Слюсарь.

Министр строительства региона сообщил, что инцидент уже исчерпан: бетонные блоки убрали, проезд по дороге снова открыт.

Иллюстрация: скрин видео из соцсетей