Главная » Новости Ростовской области

Сошлись две беды: Слюсарь раскритиковал перекрытие под Ростовом «самой безопасной дороги в России»

На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

Интернет взорвало видео из Ростовской области, где автолюбитель заснял участок дороги в Аксайском районе, на которой установлено более 20 пешеходных переходов и 9 «лежачих полицейских».

Новости Ростовской области

Дорогу стали называть «самой безопасной в России». Когда ролик получил огласку и разлетелся по соцсетям, власти поселка Рассвет перекрыли её бетонными блоками.

Это решение 8 июля в ходе оперативного совещания прокомментировал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По дороге в Рассвет — мы все стали звездами интернета, вся область. Мне только ленивый не переслал видео. Это тот редкий случай, когда в одном месте две российские беды сплелись в самом причудливом симбиозе», — отметил Слюсарь.

Интересно то, что несмотря на кажущийся абсурд пешеходные переходы и искусственные неровности установлены по проекту и соответствуют ПДД.

В Минстрое Ростовской области пояснили, что дорога появилась в посёлке Рассвет в 2024 году. Здесь на территории в 75 га выделены земельные участки для многодетных семей, будут построены школа, детский сад и другие соцобъекты. Дорога связывает посёлок и Северный обход Ростова, строилась в соответствии с проектом, прошедшим госэкспертизу.

«Если все правильно сделано в соответствии с нормативами, зачем на следующий день дорогу перекрыли? Почему сразу же не объяснить людям ситуацию? Рассказать, что здесь будет поселок, 455 домов, дети, большое количество перекрестков, все это должно быть соответственно оборудовано. Ничего «умнее» не придумали, чем перекрыть дорогу блоками!» — возмутился Юрий Слюсарь.

Министр строительства региона сообщил, что инцидент уже исчерпан: бетонные блоки убрали, проезд по дороге снова открыт.

Иллюстрация: скрин видео из соцсетей

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дороги Ростовская область соцсети Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru