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«Сообщи, где торгуют смертью»: на Дону стартовала антинаркотическая акция

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Она продлится с 18 по 29 марта.

Новости Ростовской области

Первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в Ростовской области сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители всех 55 муниципальных образований Дона могут сообщить информацию о фактах возможного совершения преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ по телефону 8 (863) 249-36-96.

Организаторами мероприятия выступают ГУ МВД России по Ростовской области, управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, правительство региона и областной наркологический диспансер. В мероприятиях также примут участие представители войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», общественных и волонтерских организаций.

Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik

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Таганрогская правда
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