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Сохраняйте спокойствие: завтра в Таганроге включат сирены

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Плановая проверка системы оповещения населения с влючением сирен и громкоговорителей начнется в Таганроге 6 марта в 10.07 утра.

#В стране

6 марта мероприятия по комплексной проверке готовности системы оповещения состоятся по всей России. Проверка проводится в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и паводками, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

В ходе проверок осуществляется включение средств оповещения и доведение до населения сигнала «Внимание всем!», в эфирах теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», — говорится в сообщении ведомства.

Комплексные проверки системы оповещения проходят регулярно. В МЧС отмечают, что это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении ЧС. Предыдущий тестовый запуск сирен проводился в октябре 2023 года.

Фото и видео МЧС России

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Таганрогская правда
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