Соцработников Таганрога поздравили с профессиональным праздником

День социального работника отмечается в России 8 июня.

Накануне в библиотеке имени А.П. Чехова состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику соцработников.

Лучшие представители социальной сферы отмечены наградами министерства труда и социального развития Ростовской области, администрации Таганрога и городской Думы. В числе почетных гостей на празднике присутствовали глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, ветераны и руководители учреждений социальной сферы.

Социальная служба Таганрога представлена учреждениями стационарного и полустационарного видов. Это дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты, а также обслуживание на дому. Практически каждый третий житель города пользуется различными видами помощи. Ежегодно охват получателей социальных услуг составляет десятки тысяч человек разных возрастов.

Социальная служба – это целый ряд разноплановых учреждений, которые оказывают огромный спектр услуг всем категориям населения: семьям с несовершеннолетними детьми, пенсионерам и инвалидам. Все они окружены особым вниманием и заботой. В Таганроге работают шесть таких учреждений, в которых работают более 700 человек. Благодарю каждого за самоотдачу и трудолюбие! – отметил Андрей Фатеев.

Инна Титаренко в своем поздравлении подчеркнула, что работа соцработника требует большой выдержки, моральных и физических усилий, ведь оказывать помощь своим подопечным приходится регулярно, а не от случая к случаю.

На самый насущный вопрос жизни: «Что вы делаете для других?» представителям вашей профессии всегда есть, что сказать. Потому что каждый из вас очень многое делает для других, несмотря на порой плохое настроение или собственные домашние проблемы, неся людям надежду, улыбку, а самое главное – добро, – сказала Инна Титаренко. – Примите слова глубокой благодарности за ваш труд и добрые сердца. И пусть эта доброта вернется к вам сторицей.

Подарком к празднику стали выступления творческих коллективов города.

Фото Анатолия Ивашова