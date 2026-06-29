Соцконтракт помог семье из Таганрога запустить бизнес по защите детей от падений из окон

Фарид из Таганрога получил господдержку на выпуск доступных оконных решеток.

Социальный контракт, заключенный для развития бизнеса, становится не просто инструментом государственной поддержки, но и реальным источником стабильного дохода. Он позволяет предпринимателям запускать проекты, которые напрямую улучшают качество жизни людей.

История Фарида из Таганрога — наглядный пример того, как государственная помощь и личная инициатива работают вместе, создавая будущее, где предпринимательство служит не только прибыли, но и обществу.

Казалось бы, обычный солнечный день и распахнутое окно — это момент умиротворения для взрослого. Но для семей с маленькими детьми такая картина таит скрытую угрозу. Малыши стремятся исследовать мир, заглянуть за горизонт, и порой одного мгновения, когда родители отвлеклись, достаточно, чтобы нарушить хрупкий баланс между любопытством и опасностью.

Семья Фарида, где воспитывается несовершеннолетний ребенок, хорошо знакома с этой проблемой. Они заметили, что доступных решений для защиты детей от выпадения из окон крайне мало. Дорогие системы безопасности есть, но позволить их себе может далеко не каждый. Так из тревоги за самых маленьких родилась идея: начать производство простых, надежных и, главное, доступных по цене защитных решеток для окон.

«Для запуска производства требовались средства, которых в напряженном семейном бюджете не было. Помощь пришла в виде социального контракта — договора между государством и гражданином, который помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию и создать условия для стабильного заработка», — рассказали в УСЗН Таганрога.

Получив поддержку по этой программе, Фарид смог закупить материалы и современное оборудование, разработать безопасные конструкции, прошедшие проверку, и запустить небольшое, но перспективное производство. Его решетки быстро нашли спрос: молодые родители охотно покупают надежную защиту для детей. Бизнес растет, а вместе с ним — уверенность предпринимателя в завтрашнем дне. Сегодня он не только обеспечивает безопасность своей семьи, но и помогает сделать это другим.

История Фарида — лишь один из примеров того, как социальный контракт меняет жизни. Этот инструмент поддержки становится вкладом в будущее, где каждый ребенок защищен от случайных травм, семьи с невысоким доходом получают доступ к необходимым средствам безопасности, а государство и граждане работают вместе над решением социальных задач.

За оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта можно обратиться в Управление социальной защиты населения города Таганрога или подать заявление через Единый портал государственных услуг. Дополнительную информацию предоставят по телефону: 8 (8634) 619-600.

Ранее мы рассказывали о том, как соцконтракт помогает многодетным семьям Таганрога обрести уверенность в будущем.

Фото: администрация Таганрога