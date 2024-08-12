В Азове разместили первых десять человек, эвакуированных из Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы. ПВР оборудованы всем необходимым», — рассказал глава региона.

Кроме того, Ростовская область продолжает отправку гуманитарной помощи жителям Курской области. Туда уже доставили 35 тонн грузов.

«Сегодня направим еще два КАМАЗа с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости. Работу продолжаем», — сообщил Василий Голубев.

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