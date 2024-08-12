Главная » Новости Ростовской области

На Дону разместили первых эвакуированных жителей курского приграничья

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Азове разместили первых десять человек, эвакуированных из Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

«Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы. ПВР оборудованы всем необходимым», — рассказал глава региона.

Кроме того, Ростовская область продолжает отправку гуманитарной помощи жителям Курской области. Туда уже доставили 35 тонн грузов.

«Сегодня направим еще два КАМАЗа с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости. Работу продолжаем», — сообщил Василий Голубев.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жители Курска новости ПВР Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru