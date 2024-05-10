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Смертельная авария произошла в Ростовской области 9 мая

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9 мая поздно вечером в Новочеркасске Ростовской области столкнулись автобус и иномарка. Погиб пассажир легкового автомобиля.

Новости Ростовской области

ДТП произошло в 22.33 в районе дома № 101 по ул. Гагарина. 40-летний водитель на автобусе «ГАЗ-A62R36» нарушил правила дорожного движения — выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. Иномаркой управляла 36-летняя женщина.

В результате ДТП 41-летний пассажир Mitsubishi Outlander от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель этого автомобиля получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 9 мая в Ростовской области водитель такси спровоцировал массовое ДТП.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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