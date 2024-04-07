Смертельная авария произошла на Северном обходе Ростова

В ДТП, совершая обгон, погиб 30-летний водитель отечественного автомобиля.

Сигнал об аварии поступил в полицию вчера, 6 апреля, в 19.40. По предварительным данным, на 6 км автодороги «Северный обход города Ростова-на-Дону» 30-летний водитель «ВАЗ-2114» при обгоне выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено ПДД, и столкнулся с автомобилем Honda под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее мы рассказывали, что 5 апреля в Таганроге два автомобиля столкнулись на улице Р. Люксембург.

Фото УГИБДД по Ростовской области