Смертельная авария произошла на автодороге Таганрог-Троицкое

Вчера, 19 апреля, во время страшной аварии на трассе под Таганрогом два человека погибли, еще один доставлен в больницу, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Авария случилась примерно в 19.30 на 5 км автодороги «Таганрог — Покровское» в Неклиновском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «Chevrolet Spark» совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. Он не уступил дорогу автомобилю «Hyundai Sonata» и врезался в него.

В результате ДТП погибли на месте аварии водитель и 54-летний пассажир автомобиля «Chevrolet Spark». С травмами был доставлен в больницу 53-летний водитель «Hyundai Sonata». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области