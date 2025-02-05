Слюсарь заявил об увеличении расходов на поддержку фермеров в Ростовской области

В Ростовской области в 2025 году на реализацию госпрограмм сельского хозяйства будет выделено 10,6 млрд рублей – на 2 млрд рублей больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, который считает, что агропромышленный комплекс – это важная отрасль экономики.

Сельское хозяйство не только обеспечивает продовольственную безопасность региона, но и перечисляет налоги в бюджет, дает людям работу.

«Сейчас на фоне общего роста цен аграриям тяжело развивать свое производство и оставаться конкурентоспособными на рынке. Мы это понимаем, поэтому не только сохраняем меры поддержки, но и увеличиваем их», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Он отметил, что часть средств будет направлена на помощь в покупке оборудования, техники, сырья, на проведение работ по улучшению плодородия почв и мелиорации.

Также вдвое больше, чем в минувшем году выделят денег на развитие сельских территорий.

«В этом году в 17 районах Ростовской области начнется строительство и ремонт объектов водоснабжения. Запланировано строительство дорог, благоустройство территорий и капремонт объектов образования», — рассказал Юрий Слюсарь.

Он напомнил, что на протяжении нескольких Ростовская область собирает рекордные урожаи и сохраняет передовые позиции в сельском хозяйстве по стране. И поблагодарил аграриев за их труд.

Фото donland.ru