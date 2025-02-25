Слюсарь заявил о дополнительных мерах поддержки предприятий Ростовской области 

Капитализация регионального фонда развития промышленности будет увеличена на 650 млн рублей, сообщил 25 февраля глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Эти средства пойдут на поддержку предприятий.

«Промышленный комплекс играет важнейшую роль в экономике Ростовской области. Предприятия создают рабочие места, платят налоги в бюджет. Все это позволяет нам решать проблемы в городах и районах, в социальной и других сферах. Наша задача — также оказывать помощь промышленности», — считает Слюсарь.

Благодаря увеличению капитализации регионального фонда развития промышленности поддержку получат больше предприятий. Теперь фонд располагает объемом средств в 2 млрд рублей.

Льготное финансирование донские компании смогут использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, на реализацию инвестпроектов. Расширен и перечень льготных категорий заемщиков. В их число вошли производители БПЛА и комплектующих к ним, а участники программы «Сделано на Дону» получат займы под 1-3% годовых.

«В нынешних экономических условиях такая поддержка — хорошее подспорье для наших предприятий. Она дает возможность оставаться конкурентоспособными на рынке, наращивать производство. Регион заинтересован в этом не меньше, чем в развитии социальной инфраструктуры, наведении порядка в сферах ЖКХ и транспорта», — резюмировал глава Дона.

Фото: donland.ru