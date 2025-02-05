Слюсарь заявил, что в 2025 году в Ростовской области отремонтируют 380 дорог

Ремонт коснется региональных и местных дорог. Дополнительные возможности для региона откроет новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«В 2025 году в Ростовской области планируется привести в надлежащее состояние 380 региональных и муниципальных дорог протяженностью свыше 600 км. На эти цели мы намерены направить более 30 миллиардов рублей, основная часть средств — порядка 24 миллиардов рублей поступит из областного бюджета», — сообщил в своем Telegram-канале глава Дона.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что качественные дороги — это не только вопрос транспортной доступности, но и безопасности граждан. Поэтому в числе запланированных к ремонту — подъезды к социальным учреждениям.

«Обратил внимание министра транспорта, что этой работой надо заниматься вместе с минстроем, чтобы новые микрорайоны были обеспечены дорожной и транспортной инфраструктурой», — подчеркнул Слюсарь.

Масштабный ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря ему, в 2025 году в Ростовской области предстоит привести в нормативное состояние 99 дорог, которые обеспечивают транспортную доступность образовательных и досуговых организаций, 60 дорог к медицинским учреждениям, 44 дороги к спортивным организациям, 48 участков дорог к туристическим объектам.

«Дорожные работы планируется начать с апреля и основной их объем закончить до октября текущего года», — уточнили в Правительстве Ростовской области.

Юрий Слюсарь поручил минтрансу Дона держать на контроле своевременность и качество проводимых дорожных ремонтов.

Отдельно глава Ростовской области подчеркнул, что пришла пора менять подход в сторону комплексного развития транспортной сферы по всему региону. Речь идет о состоянии подвижного состава, его разнообразии, доступности, тарифах. Ключевым остается решение вопроса с дефицитом водителей.

«Минтранс предложил ряд интересных направлений: создание единых билетов, приложений для отслеживания графиков движения и других. Будем реализовывать — с учетом мнения жителей», — резюмировал Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru