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Слюсарь заявил, что на подготовку к посевной аграрии Дона получат господдержку

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В Ростовской области для поддержки хозяйств перед посевной компанией будет направлено 1 млрд 685 млн рублей — на 230 млн больше, чем в прошлом году. Об этом  сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь на предпосевном совещании, которое прошло в рамках открывшегося 26 февраля в Ростове Агропромышленного форума юга России.

Новости Ростовской области

Форум можно назвать одним из самых важных сельскохозяйственных мероприятий года. Его участниками ежегодно становятся крупнейшие компании. На этот раз многие представители агробизнеса приехали на Дон впервые. Это подчеркивает растущий интерес к аграрной отрасли нашего региона.

Важная часть форума – выставка «Интерагромаш», на которой представлены новейшие разработки —  около 180 образцов новой сельхозтехники и 130 брендов агрохимической продукции. Важное место на ней занимают донские производители. В частности, компания «Ростсельмаш» представила новейшую технику – трактор 1000-й серии, который позволит увеличить объёмы обработки почвы, а также трактор с импортозамещённым двигателем.

«Благодаря таким разработкам и целеустремленности наших аграриев донской регион уверенно занимает одно из ведущих мест в сельском хозяйстве России. Аграрный сектор, несомненно, является важной составляющей экономики региона. Донскому агропроизводству будем продолжать оказывать поддержку», — отметил Юрий Слюсарь.

Фото donland.ru

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агропромышленный форум новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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