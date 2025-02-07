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Слюсарь встретился с бойцами 150-й дивизии и передал им необходимую технику

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В ходе общения главы региона с военнослужащими были затронуты темы вовлечения участников СВО в региональные программы, поддержки их семей и многие другие.

#СВО

Глава донского региона Юрий Слюсарь побывал в одной из воинских частей, где служат бойцы из мотострелкового и артиллерийского подразделений, и передал им партию необходимой техники, сообщает портал Правительства Ростовской области.

Партия груза была сформирована по гуманитарной заявке командования части, в нее вошли необходимые бойцам мотоциклы, квадрокоптеры, детекторы обнаружения беспилотников, FPV-дроны и станции управления ими, автомобильные радиостанции. Военнослужащие выразили Юрию Слюсарю благодарность за своевременную поддержку и помощь.

Глава региона пообщался с бойцами, в ходе разговора было затронуто несколько важных тем.  В частности, был задан вопрос о том, как попасть в программу «Время героев».

«В Ростовской области готовятся к старту региональной программы, она призвана вовлечь всех участников спецоперации, всех, кто находится рядом в процессы, происходящие в области, — рассказал Юрий Слюсарь. — Это касается не только военного дела, это касается общественной, политической жизни. Так что работы хватит всем. Наша задача — сделать, чтобы это было эффективно, точечно, по каждому конкретному человеку. Будем стараться, чтобы знания, компетенции были заточены под ту службу, которой предстоит заниматься в мирное время».

Еще одной актуальной темой в ходе беседы с участниками СВО стала поддержка их семей. Каждый из прозвучавших вопросов глава региона взял на карандаш, пообещав «вручную сопровождать проблемы бойцов».

Фото: donland.ru

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