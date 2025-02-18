Слюсарь рассказал об основных принципах градостроительной политики Ростовской области

Задачи в этой сфере обсудили 18 февраля в региональном министерстве имущественно-земельных отношений.

Глава региона подчеркнул, что ключевым принципом новой градостроительной политики станет комплексное развитие территорий. Обязательное условие при строительстве жилья — создание социальной и транспортной инфраструктуры. Рассинхронизация процессов строительства жилых комплексов, социальных объектов и инженерных сетей, по мнению Слюсаря, является основной проблемой градостроительной сферы Дона.

«Мы выбираем путь передовых регионов — комплексное развитие территорий, где главное — учет инфраструктуры при возведении жилья. Что касается выдачи разрешений на строительство, то у нас по закону есть полгода, чтобы перевести все в нормативное поле. Раньше, чем через полгода, к выдаче новых разрешений на строительство мы вряд ли приступим. Катастрофы в этом я не вижу», — отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона поручил профильным министерствам привести в порядок всю имеющуюся в регионе нормативную базу.

Вопрос предоставления земли участникам СВО также рассматривался на совещании.

На сегодняшний день в Ростовской области бесплатные земельные участки получили 187 ветеранов спецоперации. Еще 99 ветеранам участки выделены за символическую арендную плату в 1 рубль. Предоставить такую меру поддержки большему числу людей мешает дефицит земли, особенно это касается городов и районов возле Ростова-на-Дону.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что вопросы по земле для бойцов надо решать индивидуально.

«Нужен индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Есть нестандартные ситуации, которые могут не вписываться в существующую нормативную базу. Тогда необходимо «ручное» сопровождение обращений. Общеобластной прием участников СВО показал, что таких вопросов немало. Прошу их все держать на контроле», — поручил Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru