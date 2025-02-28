Слюсарь рассказал о перспективах развития производства мяса индейки на Дону

Глава Ростовской области провел встречу с руководством группы компаний «Дамате».

С председателем совета директоров Наумом Бабаевым Юрий Слюсарь обсудил планы по развитию предприятий холдинга, а также вопросы подготовки кадров для птицеводческой отрасли.

«На сегодняшний день «Дамате» — лидер среди европейских компаний и входит в пятерку ведущих производителей индейки в мире. Многие знают компанию, как поставщика мяса птицы в Китай. Продукция донского производителя известна более чем в 30 странах», — отметил Слюсарь.

Наум Бабаев рассказал, что в прошлом году в хозяйствах группы компаний произведено в убойном весе 66 тысяч тонн индейки и утки. «Дамате» завершила сделку по приобретению крупнейшего в Ростовской области индейководческого комплекса на 85 тысяч тонн мяса в год. Запустила в регионе 40 птичников коммерческого стада. На треть увеличила производительность линий вакуумной упаковки на заводе по переработке индейки. Модернизировала комбикормовый завод и автоматизировала управление технологическими процессами на предприятии.

В 2025 году холдинг намерен расширяться и увеличить объемы производства до 95 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит 600 млн рублей. Благодаря этому в регионе появятся дополнительные рабочие места и увеличатся налоговые поступления.

«Реализовать эти планы поможем. Из регионального бюджета возместим компании часть затрат на покупку кормов и их компонентов», — сообщил глава Ростовской области.

Что касается подготовки кадров для предприятий отрасли, то «Дамате» станет стратегическим партнером Донского государственного аграрного университета и примет участие в модернизации учебной инфраструктуры вуза. Таким образом, молодые специалисты смогут получить не только базовые знания, но и практические навыки. Есть планы по привлечению бизнеса в образовательные проекты, что повысит качество профессиональной подготовки студентов.

«Мы заинтересованы в развитии наших донских производителей и будем продолжать оказывать им поддержку», — резюмировал Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru