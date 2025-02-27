Слюсарь рассказал, как обеспечивается безопасность Ростовской области

Вопросы безопасности и защиты населения рассматривались 27 февраля на региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который прошел в Ростове. Открыл форум глава Дона Юрий Слюсарь.

«Основная тема, которая рассматривается на форуме, — вопросы безопасности и защиты жителей. И Ростовская область для его проведения выбрана неслучайно. У нас эта работа налажена с учетом близости к прифронтовым территориям. Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры в регионе с задачами в целом справляется. А с июля 2024 года действует Центр реагирования на угрозы воздушного нападения», — рассказал Слюсарь.

Глава региона отметил, что ситуация в Ростовской области в целом контролируемая, хоть и достаточно напряжённая. Принят ряд мер по усилению мер безопасности, действует региональный оперштаб. С введением режима «средний уровень реагирования» особо охраняются важные государственные и соцобъектыв, объекты критической инфраструктуры. Налажено постоянное взаимодействие с военными и силовыми структурами.

Важна, по мнению главы региона, эффективность работы органов местного самоуправления в вопросах безопасности. муниципалитеты первыми оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, координируют работу различных органов, служб и ведомств.

«Мы должны быть готовы к любым вызовам: нужна четкая и слаженная работа органов власти всех уровней, — подчеркнул глава Ростовской области. — Тема деликатная, и многие вещи не для публичной огласки, но в закрытом формате мы поделились своим опытом с участниками форума. И для нас будет полезным перенять практики из других регионов страны», — считает Юрий Слюсарь.

Всероссийский муниципальный форум — ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В этом году региональные дни форума проходят в 16 субъектах России. Итоговое мероприятие состоится в апреле в Москве.

Фото: donland.ru