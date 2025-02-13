Слюсарь раскритиковал затянувшийся на 10 лет ремонт на стадионе в Шахтах

Глава региона назвал долгострой «памятником государственной неэффективности».

Резкой критике со стороны главы региона Юрия Слюсаря подвергся затянувшийся ремонт социально важного объекта — стадиона «Шахтер» в городе Шахты Ростовской области, который длится уже около 10 лет.

«Социально значимый объект стал фактически триггером отношения жителей к власти в городе Шахты. Стадион «Шахтер» в городе Шахты надо точно завершить в 2025 году. Ну, нельзя десять лет реконструировать старый советский стадион без каких-то огромных технических, технологических проблем при выделенных деньгах! Там же степень освоения невысокая, не выбран даже аванс! Видимо, есть какая-то комплексная проблема. Но этого не объяснить шахтинцам, которые каждый день ездят мимо этого огромного, затянутого зеленой сеткой памятника государственной неэффективности. И минстрою вместе с муниципалитетом нужно доводить объект до финала», — поручил Юрий Слюсарь.

Планы строительной отрасли на Дону в наступившем году обсуждались сегодня на совещании, которое провел Юрий Слюсарь с представителями регионального минстроя.

Всего на реализацию задач в строительной отрасли в этом году предусмотрено 19,7 млрд рублей, из них 16,9 млрд рублей – из областного бюджета, 2,6 млрд рублей – из федерального. Эти деньги пойдут в первую очередь на возведение важных социальных объектов – школ, больниц, спортивных комплексов.

«Начнется первый этап реконструкции больницы скорой медицинской помощи Таганрога. Предстоит завершить начатое строительство школ, чтобы обеспечить местами более 6700 учеников. Продолжится возведение и проектирование других учреждений образования, культуры, здравоохранения, — сказал Юрий Слюсарь. — Главы муниципалитетов и руководители ответственных ведомств будут лично сопровождать каждый такой объект. История шахтинского стадиона не должна повториться. Все проекты должны завершаться в срок и с надлежащим качеством, чтобы наши жители видели результаты работы».

Также в этом году предстоит переселить из аварийного жилья 1400 человек. При этом, как подчеркнул глава региона, нужен постоянный контроль качества и мониторинг результативности при приобретении жилья для детей-сирот.

Фото: donland.ru