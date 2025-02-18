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Слюсарь поздравил роту БПЛА 150-й дивизии с получением ротного знамени

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В Новочеркасске отдельной роте БПЛА 150-й гвардейской дивизии вручили ротное знамя.

Новости Ростовской области

Знаковое событие прошло 18 февраля в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. С получением ротного знамени, на котором изображены символы прославленной гвардейской дивизии и Войска Донского, бойцов поздравил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ротное знамя — не просто знак отличия, это признание мужества, единства и самоотверженности каждого из наших защитников. Нынешняя 150-я мотострелковая дивизия — достойная правопреемница соединения, бойцы которого подняли над Рейхстагом Знамя Победы 80 лет назад. За массовый героизм личного состава Президент РФ присвоил дивизии почетное наименование «гвардейская», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

И напомнил, что в декабре 2023 года бойцы 150-й мотострелковой дивизии штурмом взяли Марьинку, которую ВСУ за восемь лет превратили в город-крепость, и первыми установили на месте боев российский триколор.

«Уверен, под ротным знаменем бойцы придут к нашей общей Победе», — подчеркнул глава донского региона.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

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Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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