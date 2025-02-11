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Слюсарь поручил включить объекты культуры в маршруты внутреннего туризма на Дону

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В них войдут культурные достопримечательности Дона, на обновление и оснащение которых в этом году направят 6,4 млрд рублей.

Новости Ростовской области

«Театры, музеи и памятные места — визитная карточка Ростовской области. А дома культуры – центры досуга и культурной жизни на селе. В этом году их ждет преображение», — написал глава донского региона в своем Telegram-канале.

В обозримом будущем собираются отремонтировать 21 дом культуры и детскую школу искусств в Кашарском районе. Привести в порядок 11 памятников Великой Отечественной войны. В Ростове, Таганроге и Белокалитвинском районе планируют создать три современные модельные библиотеки. Капитальный ремонт в нынешнем году начнется в зданиях Ростовской филармонии и таганрогского Чеховского театра. Для Азовского музея-заповедника и Гуковского музея шахтерского труда закупят новое оборудование.

«Объекты культуры должны стать более привлекательными и комфортными для наших жителей, особенно для молодежи. Они также станут частью туристических маршрутов», — отметил Юрий Слюсарь.

Он поручил синхронизировать областную программу развития туризма с региональными министерствами экономразвития и культуры. Юрий Слюсарь подчеркнул, что донской край обладает достаточным потенциалом, чтобы достойно конкурировать с ведущими туристическими регионами нашей страны.

Фото donland.ru

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новости объекты культуры Ростовская область туризм Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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