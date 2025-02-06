Слюсарь поручил комплексно решать проблемы общественного транспорта на Дону

В региональном правительстве обсудили концепцию развития транспортной сферы в Ростовской области на ближайшие 5 лет.

Пути развития транспортной отрасли в Ростовской области стали темой прошедшего вчера, 5 февраля, в донском правительстве совещания под председательством главы региона Юрия Слюсаря. Об этапах концепции развития рассказала министр транспорта области Алена Беликова.

По ее словам, в числе первоочередных задач (в течение года) входит развитие выделенных полос для общественного транспорта, внедрение на маршрутах динамического расписания, повышение эффективности системы отслеживания транспорта, расширение возможностей городской электрички путем внедрения бесшовного тарифа на проезд. Уже в 2025 году в донской столице планируется ввести комплексный тариф «автобус — городская электричка», который позволит при пересадке из автобуса на электропоезд или наоборот в течение одного часа оплачивать только стоимость проезда в автобусе.

Разработка регионального стандарта транспортного обслуживания — в числе среднесрочных мероприятий, на ближайшие три года. В этот период также планируется внедрять адаптивные маршруты на социально значимых направлениях с низким пассажиропотоком, практиковать единое тарифное предложение с системой скидок, организовать регулярные перевозки по регулируемым тарифам на магистральных маршрутах на основе брутто-контрактов.

«Среди долгосрочных задач — безбарьерность транспортных связей, безлимитные билеты длительного действия, повсеместный приоритет движения общественного транспорта, специальное приложение для пассажиров», — рассказала Алена Беликова.

Все эти меры по улучшению транспортного обслуживания жителей Дона будут внедряться сначала в Ростове-на-Дону, а затем — и в других городах и районах области.

Глава региона Юрий Слюсарь, ознакомившись с проектом концепции, отметил, что причиной проблем в транспортной сфере является разбалансированность интересов всех участников движения.

«Произошла рассинхронизация интересов владельцев компаний, менеджмента, у водителей своя повестка, ну, и муниципалитетов, и пассажиров. Это разные интересы. И это их несовпадение в экономической модели показывает, что чистая экономика не работает, — отметил Слюсарь. — Очевидно, что тут нужна новая модель, она, наверное, будет с большим участием региона. Эта отрасль одна из тех, что людей беспокоит ежедневно».

Глава региона подчеркнул, что для минтранса решение транспортных проблем региона — одна из главных задач первой половины 2025 года.

Фото: donland.ru