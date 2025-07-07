Слюсарь: перечисление выплат пострадавшим от атаки БПЛА необходимо ускорить

Необходимо оперативно обеспечить получение единовременных выплат пострадавшими, оценить нанесённый ущерб и помочь восстановить их имущество. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь на расширенном оперативном совещании 7 июля.

Напомним, в ночь на 4 июля в Ростовской области силами ПВО были успешно ликвидированы и перехвачены 26 беспилотных летательных аппаратов. Под ударом оказались десять городов и районов Дона. Наиболее сильно пострадали Азов и Миллеровский район. В этих муниципальных образованиях был введён режим ЧС.

По данным департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, принято 172 заявления от 239 пострадавших. 16 эвакуированных жителей размещены в азовской гостинице «Амакс».

«Необходимо оперативно оказать помощь людям. Конечно, техническое обследование домов и принятие решений могут занять больше времени, но нужно помочь жителям как можно скорее», — отметил Юрий Слюсарь.

В результате ночной атаки в Ростовской области пострадали 21 жилой дом, в том числе 19 многоквартирных, 3 социально значимых объекта и 9 объектов различных форм собственности. Всего повреждено более 270 окон. Из них 26 уже отремонтированы, по остальным проведены замеры, определены исполнители, которые приступят к работе в ближайшее время, приводит цифры портал донского правительства.

Поддержку пострадавшим жителям готовы оказать и бизнесмены.

Семье погибшей в поселке Долотинка Милеровского района Ангелине Шаповаловой выплатят материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Такое решение принял Юрий Слюсарь.

Фото: donland