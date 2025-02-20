Слюсарь объявил об акции «Дон помнит!» к юбилею Победы

Акцию «Дон помнит» решено провести в Ростовской области в нынешнем году к 80-летию Великой Победы. Речь об этом шла на первом заседании оргкомитета, которое провел 19 февраля глава донского региона Юрий Слюсарь.

Всего к 9 мая планируют провести более двух тысяч различных мероприятий, а особое внимание уделить фронтовикам и ветеранам войны.

«80-летний юбилей Победы — не просто страница нашей истории. Это наша священная ценность, которая объединяет поколения, и которую невозможно отменить. Дон помнит ужасы оккупации, ожесточенные бои за освобождение ростовской земли и трагедию сотен тысяч наших земляков, отдавших свои жизни за мир и нашу свободу», — отметил Юрий Слюсарь.

Он пояснил, что в рамках акции «Дон помнит!» будут приведены в порядок памятники и мемориалы, воинские захоронения, обелиски и могилы фронтовиков во всех уголках Ростовской области. Участниками мероприятий станут не только волонтеры. К акции могут присоединиться все жители региона, школьники, студенты, коллективы предприятий и организаций.

Юрий Слюсарь поручил комитету по молодежной политике и миникультуры подготовить цифровую карту памятных мест, чтобы все желающие могли получить информацию об акции «Дон помнит!» и принять в ней участие.

«Надо сделать так, чтобы люди знали об этой акции и могли принять в ней активное участие. Это действительно будет хороший и наш общий вклад в сохранение исторической памяти и в подготовку к юбилею Победы, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото .donland.ru