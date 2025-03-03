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Слюсарь обсудил с вице-премьерами правительства России проблемные вопросы Ростовской области

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Речь, в частности, шла о модернизации очистных сооружений на Дону, оптимизации работы с ТБО, а также ремонте дорог в регионе и градостроительной политике.

Новости Ростовской области

Глава донского региона Юрий Слюсарь на своих страницах в соцсети рассказал о том, какие темы он обсудил в ходе недавних встреч в Правительстве России с вице-премьерами Дмитрием Патрушевым и Маратом Хуснуллиным. На встречах был поднят ряд актуальных для Ростовской области тем.

«С Дмитрием Николаевичем обсудили вопросы модернизации в Ростовской области очистных сооружений и выполнения дорожной карты по созданию на Дону рабочей системы обращения с ТКО. Обе темы требуют серьезного внимания со стороны власти, системных решений и федеральной поддержки», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В свою очередь глава региона проинформировал вице-премьера Дмитрия Патрушева о готовности донских хозяйств к предстоящей весенней посевной, уточнив, что в этом году будет увеличена региональная поддержка донских аграриев на подготовку к весенним работам – средства пойдут на мелиорацию, развитие семеноводства и страхование урожая.

Планы по дорожному ремонту и комплексному развитию территорий в Ростовской области Юрия Слюсарь обсудил в ходе встречи с Маратом Хуснуллиным.

«Рассказал Марату Шакирзяновичу о нашем решении забрать на региональный уровень полномочия в сфере градостроительной политики. Уверен, эта мера поможет, наконец, навести порядок в сфере строительства, покончив с тотальной многоэтажной застройкой, которая не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой», — отметил Слюсарь.

Глава донского региона получил поддержку вице-премьера в этом вопросе. Слюсарь пообещал формировать в этом ключе мастер-планы городов и развивать опорные населённые пункты Дона.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

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новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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