Слюсарь назначил своим замом по теробороне участника СВО

Заместителем губернатора Ростовской области по вопросам обеспечения государственной политики в сфере теробороны назначен участник СВО Дмитрий Водолацкий.

Об этом 4 марта сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Дмитрий Водолацкий также будет отвечать за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами.

«Дмитрий Викторович родом из Азова. Окончил академию ФСБ и дипломатическую академию МИДа. За его плечами — опыт военной службы, работы в коммерческих и госструктурах, муниципальных органах власти. Уверен, он будет полезен Ростовской области и нашим жителям», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря