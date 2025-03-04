Главная » Власть

Слюсарь назначил своим замом по теробороне участника СВО

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Заместителем губернатора Ростовской области по вопросам обеспечения государственной политики в сфере теробороны назначен участник СВО Дмитрий Водолацкий.

Власть

Об этом 4 марта сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Дмитрий Водолацкий также будет отвечать за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами.

«Дмитрий Викторович родом из Азова. Окончил академию ФСБ и дипломатическую академию МИДа. За его плечами — опыт военной службы, работы в коммерческих и госструктурах, муниципальных органах власти. Уверен, он будет полезен Ростовской области и нашим жителям», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

назначения Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru