Слюсарь дал старт образовательной программе для участников СВО «Герои Дона»

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о старте кадровой программы для участников СВО «Герои Дона», которая стала региональным продолжением президентского проекта «Время Героев».

Реализацию программы обсудили 26 февраля на первом заседании общественного совета. Ее участниками смогут стать ветераны спецоперации. А также действующие военнослужащие — участники СВО, для которых будет реализовано «отложенное» обучение после их возвращения в регион.

«В органах власти, региональной и муниципальной, в наших бюджетных учреждениях и организациях, также как и в других сферах не хватает специалистов. Поэтому мы возлагаем на программу «Герои Дона» большие надежды. Люди, которые прошли настоящую школу жизни, доказали, что готовы брать на себя ответственность, работать в нестандартных условиях и служить людям в мирной жизни станут достойным кадровым резервом донского региона», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Обучение по новой программе начнется в сентябре на базе Южно-Российского института управления (РАНХиГС). Оно предусматривает стажировки и работу с наставниками. Подача заявок начнется с 24 марта и продлится до 18 апреля. Их будет рассматривать общественный совет, возглавляемый Юрием Слюсарем.

«В ближайшее время запустим сайт с подробной информацией для участников. Приглашаю наших защитников, героев Дона принять участие в программе», — написал в своем telegram-канале глава донского региона.

Фото donland.ru