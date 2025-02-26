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Слюсарь дал старт образовательной программе для участников СВО «Герои Дона»

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Глава Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о старте кадровой программы для участников СВО «Герои Дона», которая стала региональным продолжением президентского проекта «Время Героев».

#СВО

Реализацию программы обсудили 26 февраля на первом заседании общественного совета. Ее участниками смогут стать ветераны спецоперации. А также действующие военнослужащие — участники СВО, для которых будет реализовано «отложенное» обучение после их возвращения в регион.

«В органах власти, региональной и муниципальной, в наших бюджетных учреждениях и организациях, также как и в других сферах не хватает специалистов. Поэтому мы возлагаем на программу «Герои Дона» большие надежды. Люди, которые прошли настоящую школу жизни, доказали, что готовы брать на себя ответственность, работать в нестандартных условиях и служить людям в мирной жизни  станут достойным кадровым резервом донского региона», — подчеркнул Юрий Слюсарь. 

Обучение по новой программе начнется в сентябре на базе  Южно-Российского института управления (РАНХиГС). Оно предусматривает стажировки и работу с наставниками. Подача заявок начнется с 24 марта и продлится до 18 апреля. Их будет рассматривать общественный совет, возглавляемый Юрием Слюсарем.

«В ближайшее время запустим сайт с подробной информацией для участников. Приглашаю наших защитников, героев Дона принять участие в программе», — написал в своем telegram-канале глава донского региона.

Фото donland.ru

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Герои Дона новости программа Ростовская область СВО
Таганрогская правда
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