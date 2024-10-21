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Служба по контракту: участники СВО получают отсрочку по всем займам

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Участники СВО имеют право отложить платежи сразу по всем займам — не только по потребительским, но и по предпринимательским. Срок — весь период службы по контракту или мобилизации плюс 30 дней, пишет Telegram-канал Объясняем. рф.

#СВО

Также отсрочку также могут получить члены семей участников СВО: супруги, дети до 23 лет, если они учатся очно, дети старше 18 лет, получившие инвалидность до совершеннолетия и родственники-иждивенцы.

Также в Ростовской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Им компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг, газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов. Вернувшимся со СВО оказывается содействие в поиске работы.

Также в донском регионе установлена новая региональная выплата для контрактников. Граждане которые с 10 октября по 30 ноября 2024 года добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в Ростовской области на год и более в резервных формированиях, получат из регионального бюджета единовременную выплату 1,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты для таких граждан составит 1,7 млн рублей.

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Таганрогская правда
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