Служба по контракту: какая зарплата у военнослужащих в зоне СВО

Минимальная зарплата военнослужащего по контракту в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц. Точный размер зависит от воинского звания и должности, сообщает официальный портал Объясняем.рф.

Например, минимальное денежное довольствие:

у рядового — 210 тыс. рублей в месяц;

стрелка — 210 тыс. рублей в месяц;

гранатомётчика — 211 тыс. рублей в месяц;

повара — 211 тыс. рублей в месяц;

пулемётчика — 216 тыс. рублей в месяц;

старшего сапёра — 216 тыс. рублей в месяц;

водителя — 216 тыс. рублей в месяц;

водителя-электрика — 222 тыс. рублей в месяц;

старшего телефониста — 224 тыс. рублей в месяц;

начальника радиостанции командно-штабной машины — 232 тыс. рублей в месяц;

инструктора штаба — 234 тыс. рублей в месяц;

командира отделения — 238 тыс. рублей в месяц;

заместителя командира взвода — 250 тыс. рублей в месяц.

При заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО на срок не менее года гражданину полагается единовременная выплата — 400 тыс. рублей. Напомним, что в Ростовской области установлена новая региональная выплата для контрактников. Граждане которые с 10 октября по 30 ноября 2024 года добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в Ростовской области на год и более в резервных формированиях, получат из регионального бюджета единовременную выплату 1,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты для таких граждан составит 1,7 млн рублей.

Также на Дону реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Им компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг, газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов. Вернувшимся со СВО оказывается содействие в поиске работы.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

фото из архива (Минобороны РФ)