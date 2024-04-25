Сложная операция: хирурги РостГМУ спасли бойца СВО

Хирурги Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии клиники Ростовского медицинского университета спасли бойца специальной военной операции. В клинике обнаружили и обезопасили у пациента посттравматическую аневризму, которая могла привести к фатальному исходу.

Тяжелораненый участник СВО после штурма шел к своим 18 часов, выжил, залечил раны, но мог погибнуть от малейшей травмы. И в быту приходилось все сложнее: правая рука перестала его слушаться.

На правой руке пациента пульс практически отсутствовал, он не мог взять кружку с чаем, не мог даже расписаться, — говорит врач-кардиолог Дмитрий Прядко. — В клинике ему провели экспертное УЗИ артерий верхних конечностей, которое выявило больших размеров аневризму, опутавшую нерв.

Мужчину отправили к сердечно-сосудистым хирургам, которые и определили тактику дальнейшего лечения.

Малейшая травма могла привести к разрыву аневризмы, а значит — к кровотечению из магистрального сосуда. Счет жизни пациента в таких ситуациях идет на минуты и секунды, а помощь может не подоспеть, — говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней №2 — руководитель Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии клиники РостГМУ Роман Сидоров. — Но сейчас все позади. Операция прошла в штатном режиме. Сложности были с выделением нервов, но нам удалось микрохирургическим путем их освободить от опутавшей их аневризмы. Кровоток в периферии правой верхней конечности восстановлен.

33-летний мужчина рассказал, что сейчас уже может нормально пожать руку, а до операции все делал только левой рукой. При выписке пациент доложил оперирующему хирургу, что в правой руке и чувствительность хорошая, и сила прибывает.

Спасение самых сложных пациентов — а в Центре проводятся все операции — кроме пересадки сердца, их выздоровление, реабилитация — это комплексная командная работа большого коллектива, — говорит Роман Сидоров.

Он уточняет, что центр, созданный в 2019 году, объединил отделения кардиологии, кардиохирургическое и скорой помощи и рентгенохирургических методов лечения. Хирурги, кардиологи, реабилитологи и медсестры работают на общий результат.

Фото: Медиацентр РостГМУ