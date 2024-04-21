Сливочное масло с «перебитым» сроком годности поставили из Кисловодска в Ростовскую область

Нарушение в деятельности производителя сливочного масла из Кисловодска — ИП Исаковой С.А. — выявили специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2024 года.

Факт изменения срока годности продукта удалось установить благодаря работе искусственного интеллекта в информационной системе «Меркурий».

В сообщении ведомства отмечается, что «уполномоченным лицом ИП Исаковой С.А. из г. Кисловодска был оформлен производственный сертификат на 240 кг сливочного масла «Традиционное 82,5%» со сроком годности до 11 июля 2024 года. В качестве сырья было указано точно такое же сливочное масло, но со сроком годности до 29 июня 2024 года. То есть фактически маслу был незаконно увеличен срок годности на 12 дней».

После этого продукцию отгрузили в магазины трех регионов России — Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области. Однако такая продукция не должна находиться в обороте, так как производитель не может гарантировать ее безопасность.

Управлением Россельхознадзора ИП Исаковой С.А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Уполномоченному лицу предпринимателя заблокирована учетная запись в системе электронной сертификации продукции, — уточнили в надзорном органе.

Ранее мы рассказывали, что сливочное масло в Таганрог из Шахт «доставили» за 27 минут.

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