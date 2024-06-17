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Следком РФ проверит обращение об избиении подопечных дома-интерната в Ростовской области

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В Следственный комитет России поступило обращение о том, что в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Ростовской области подопечных избивают и отбирают у них деньги.

Новости Ростовской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан.

В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение о совершении противоправных действий в отношении граждан, проживающих в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Ростовской области. Сообщается, что сотрудники учреждения регулярно избивают подопечных, а также принудительно изымают их пенсионные выплаты. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, — сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Фото СК РФ

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Таганрогская правда
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