Следком РФ проверит обращение об избиении подопечных дома-интерната в Ростовской области

В Следственный комитет России поступило обращение о том, что в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Ростовской области подопечных избивают и отбирают у них деньги.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан.

В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение о совершении противоправных действий в отношении граждан, проживающих в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Ростовской области. Сообщается, что сотрудники учреждения регулярно избивают подопечных, а также принудительно изымают их пенсионные выплаты. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, — сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото СК РФ