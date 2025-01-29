Сквер на улице М. Жукова в Таганроге благоустроят в 2025 году

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь, побывавший на объекте, предложил привлечь городских активистов для контроля за благоустройством общественной территории.

29 января во время рабочего визита в Таганрог глава донского региона приехал в сквер на улице М. Жукова и заслушал доклады о готовности к началу работ по благоустройству.

Это общественное пространство располагается в Северном жилмассиве и является единственной зеленой территорий для почти 30 тысяч жителей микрорайона. Сейчас сквер не отвечает современным требованиям. Вместо полноценной зоны отдыха здесь находятся стихийные парковки, устаревшая и небезопасная детская площадка, нет освещения.

Отметим, что проект благоустройства сквера по улице М. Жукова стал победителем областного конкурса еще в 2021 году, но не был реализован из-за несвоевременной разработки ПСД для участия во втором этапе конкурса. В 2022 году проект прошел госэкспертизу. Для реализации проекта благоустройства за счет федеральных и областных средств, администрация Таганрога в 2024 году приняла повторное участие в конкурсе. По его итогам объект признан победителем.

К воплощению проекта в жизнь город приступит в 2025 году. Стоимость работ 42,5 млн рублей. Общая площадь территории 1,22 га.

Проект предусматривает высадку деревьев и кустарников в дополнение к тем, что уже есть; устройство детской площадки; нескольких зон отдыха, в том числе — с уличными тренажерами и площадкой для воркаута. Здесь появятся пешеходные дорожки, освещение и система видеонаблюдения. Также в порядок приведут имеющуюся спортивную площадку, оборудуют теневые перголы, установят скамейки. Срок сдачи объекта — 1 декабря 2025 года.

«До 1 февраля 2025 года планируется доведение лимитов бюджетных средств для размещения закупки», — уточнили в донском правительстве.

Глава Ростовской области поручил региональному МинЖКХ, администрации Таганрога контролировать сроки и качество работ. Важен и общественный контроль.

«Благоустройство сквера должно быть выполнено в заявленный срок и с высоким качеством. Прошу подключить активных горожан для общественного контроля. Объект долгожданный, людям он очень нужен», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Уже сейчас здесь начали замену коммуникаций, проходящих под территорией сквера.

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Фото: donland.ru