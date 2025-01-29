На оснащение Дворца спорта «Красный котельщик» Таганрога направят 37 млн рублей

Такое поручение 29 января дал глава Ростовской области Юрий Слюсарь во время рабочей поездки в Таганрог.

В рамках визита в приморский город Юрий Слюсарь посетил спортивный кластер «Красный котельщик». Здесь руководитель Ростовской области осмотрел несколько объектов: крытый и открытый бассейны, Ледовую Арену, стадион «Авангард» и само здание дворца спорта, где продолжается капитальный ремонт.

Напомним, на модернизацию таганрогского Дворца спорта «Красный котельщик» из бюджета региона направлено 630,3 млн рублей, из них освоено 261,8 млн рублей, объем средств 2025 года — 368,5 млн рублей. На данный момент строительная готовность объекта превышает 55%. Заканчивается замена кровли, покрытия полов, инженерных коммуникаций. Сейчас строители проводят внутренние отделочные работы, монтируют трибуны и основания под спортплощадки.

Важно, что одновременно с завершением капитального ремонта будет благоустроена и прилегающая территория, где появятся две новые спортплощадки. Срок завершения работ по контракту — 30 августа 2025 года.

Юрий Слюасрь проверил ход выполнения работ, пообщался с подрядчиком. Убедившись, что ремонт идет по графику, глава региона принял решение выделить 37 млн рублей из регионального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для обновленного спортивного объекта, сообщает портал донского правительства.

«Важно обеспечить наших будущих олимпийцев всем необходимым для оттачивания мастерства. Но мало привести в порядок только помещение. Для тренировок спортсменам нужен качественный инвентарь. Средства на его приобретение выделим. Заранее начинайте контрактоваться, чтобы у нас не было задержек, чтобы и немонтируемое оборудование к этому времени уже стояло», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Для справки

Дворец спорта «Красный котельщик» находится в собственности Ростовской области на праве оперативного управления спортивной школы олимпийского резерва № 13. Здесь готовят спортсменов по 15 видам спорта. За период работы учреждения подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта России, 32 мастера спорта международного класса, 107 мастеров спорта России.

Воспитанниками СШОР № 13 являются призеры и финалисты Олимпийских игр Юлия Ефимова, Аркадий Вятчанин, Анатолий Поляков, Виктория Воронина и многие другие.

Фото: donland.ru