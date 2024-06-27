Скважину в Матвеево-Курганском районе отремонтируют к августу

В Ростовской области к августу планируют отремонтировать артезианскую скважину в хуторе Селезнев, жители которого жаловались на перебои с водой.

Из регионального бюджета на эти цели выделено почти 3,5 млн рублей, сообщает официальный портал донского правительства. Планируется, что к работам приступят в начале июля. Ремонт скважины обеспечит водой более 200 жителей хутора и социальные объекты.

Глубина залегания артезианской воды составляет от 100 метров и более. Она считается самой чистой, полезной, не содержащей вирусы и бактерии.

Всего до конца лета в различных районах донского региона планируют отремонтировать 10 артезианских скважин, — пишет источник.

Фото donland.ru