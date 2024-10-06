СК России проверит инцидент с массовым избиением школьника в Волгодонске

Девятиклассника одной из школ Волгодонска Ростовской области избили сверстники за то, что подросток заступился за учительницу.

Региональные СМИ сообщают, что конфликт между пострадавшим школьником и учениками кадетского класса произошел 27 сентября. На уроке физике, проходившем для двух параллельных классов, подростки из «параллели» оскорбили учительницу. Ученик другого 9-го класса рассказал о случившемся своему классному руководителю и директору школы.

Позже, в школьной раздевалке, на девятиклассника напали сверстники, избили его, разбили очки, из-за чего был поврежден глаз, и объяснили это тем, что он «сдал 9 «Б».

Мама пострадавшего мальчика написала заявления в полицию и прокуратуру. Отмечается, что во время разбирательства учителя и директор на защиту пострадавшего школьника не встали, а учительница физики, за которую девятиклассник заступился, заявила, что у нее никакого конфликта с детьми не было.

Теперь в случившемся будут разбираться следователи.

«В медиапространстве размещена информация о том, что в городе Волгодонске на территории школы был избит ученик 9-го класса, который вступился за учительницу. Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту организована доследственная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, в августе 2024 года конфликт между подростками, также взятый на контроль в СК России, произошел в Таганроге. Группа несовершеннолетних массово избивала свою сверстницу, снимая все это на видео.

Фото rostov.sledcom.ru (из архива)